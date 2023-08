Video: Takto Ukrajina odpálila s dronom naloženým 450 kilogramami TNT ruskú výsadkovú loď

Ukrajinské jednotky v piatok zasiahli výsadkovú loď ruskej čiernomorskej flotily, informovali o tom ukrajinské tajné služby, podľa ktorých bolo plavidlo Olenegorskij Gorňak závažným spôsobom poškodené a nedokáže už viac vykonávať bojové operácie. TASR správu prevzala z denníka The Guardian a televízie CNN.



Útok na ruskú loď na základni Novorossijsk bol vykonaný prostredníctvom námorného dronu naloženého 450 kilogramami výbušniny trinitrotoluén (TNT) a stojí za ním Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) a ukrajinské námorníctvo, uviedol pre Reuters nemenovaný zdroj z prostredia tajných služieb.



Výsadková loď Olenegorskij Gorňak triedy Ropucha (Projekt 775) patrí do skupiny sovietskych lodí vyrobených v 70. rokoch minulého storočia. Na jej palube sa v čase útoku nachádzalo približne sto členov posádky.



Rusko však v piatok ráno uviedlo, že ukrajinský útok na flotilu v Novorossijsku sa mu podarilo odvrátiť. Spresnilo, že k tomuto prístavnému mestu sa podľa ministerstva blížili dva námorné drony, ktoré zničili hliadkovacie člny.

Video purporting to show a Ukrainian sea drone attack on the Russians’ Ropucha-class landing ship Olenegorsky Gornyak in the Novorossiysk port this morning. @ukrpravda_news sources say security service Ukraine (SBU) and navy operation, and drone packed with 450kg of TNT. pic.twitter.com/VLpbUEBrFJ