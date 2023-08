VIDEO: Dovolenkárov v Chorvátsku prekvapil zvláštny jav na mori. Turisti si mysleli, že sa k nim blíži tornádo

Podľa svedkov pôsobila vodná smršť veľmi dramaticky.

Dovolenkárov v obľúbenej Makarskej a na ostrove Brač v Chorvátsku prekvapila na oblohe vodná smršť, ktorú mnohí pokladali za nebezpečné tornádo. Podľa svedkov smršť trvala viac ako desať minút. Napriek tomu, že sa objavila blízko miest, nespôsobila žiadne škody, píše chorvátsky denník 24sata.

„Trvalo to dosť dlho, desať minút, možno viac, asi pätnásť, kráčala z ostrova na ostrov,“ potvrdil pre portál jeden zo svedkov.

Vodná smršť však zostala iba nad vodnou plochou a svedok potvrdil, že pôsobila veľmi dramaticky. „Zostalo na mori, ale scéna s temnými mrakmi bola pomerne dramatická. Ľudia to videli rôzne, pre mňa to však bol pekný pohľad, no niektorí si mysleli, že ide o tornádo,“ povedal.