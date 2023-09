Chalan, ktorý obral dôchodkyňu o 23-tisíc eur, ide do basy

Dôchodkyňa v Novom Meste nad Váhom vyhodila z okna igelitovú tašku, do ktorej vložila hotovosť vo výške 23 000 eur a šperky v hodnote takmer 700 eur.

Okresný súd v Trenčíne vymeral vo štvrtok (31. 8.) 18-ročnému mužovi z Komárna štvorročný trest odňatia slobody za pokračovací zločin podvodu spáchaný na senioroch. Podľa hovorcu Krajského súdu (KS) Trenčín Romana Tarabusa podvedená 79-ročná žena v Novom Meste nad Váhom vyhodila z okna bytovky igelitovú tašku, do ktorej vložila hotovosť vo výške 23 000 eur a šperky v hodnote takmer 700 eur.



Podľa rozsudku obžalovaný spoločným konaním s dosiaľ nestotožnenými páchateľmi telefonoval šesťkrát 79-ročnej žene na jej domácu telefónnu pevnú linku.

„Najprv sa ozvala osoba so ženským hlasom, ktorá sa predstavila ako kuriérka. Následne zisťovala, či je poškodená doma sama, a potom uviedla, že jej prinesie balík, pretože mesto rozdáva balíčky, po čom sa hovor ukončil. Potom seniorke zavolal druhý páchateľ,“ vysvetlil hovorca KS.

„Predstavil sa ako príslušník polície, ktorý vykonáva akciu proti podvodníkom, ktorí jej volali. Uviedol, že je potrebné, aby bola stále na telefóne, a že prebieha policajná akcia, pričom na to, aby bola úspešná, je potrebné, aby podvodníkov prichytili s hotovosťou,“ doplnil Tarabus.

Obžalovaný sa priznal

„Páchateľ ju nasmeroval, aby všetku hotovosť, čo má doma, vložila do igelitovej tašky aj so šperkmi a tú vyhodila cez okno bez toho, aby sa z okna pozerala. To poškodená počas toho, ako s páchateľom komunikovala cez telefón, aj urobila. Potom prišiel k bytovke obžalovaný, ktorý vyhodenú igelitovú tašku s peniazmi a so šperkmi zobral a odniesol na neznáme miesto,“ priblížil hovorca KS Trenčín.



Obžalovaný na hlavnom pojednávaní vyhlásil, že je vinný zo spáchania skutku uvedeného v obžalobe. „Sudca mu uložil aj povinnosť nahradiť poškodenej seniorke škodu vo výške 23 698,40 eura. Rozsudok nie je právoplatný, obžalovaný a jeho obhajca zahlásili odvolanie voči výroku o treste. Prokurátor si ponechal lehotu na zváženie, či podá odvolanie. Obžalovaný je stíhaný väzobne,“ dodal.