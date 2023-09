V obľúbených dovolenkových destináciách Slovákov vyčíňa extrémne počasie. Silné búrky už usmrtili najmenej 11 osôb

Mimoriadne počasie si vyžiadalo najmenej 11 obetí.

Búrky a prívalové dažde si v Grécku, Turecku a Bulharsku vyžiadali v uplynulých dňoch najmenej 11 obetí na životoch. V gréckom regióne Magnesia spadlo za 24 hodín viac zrážok, než tam obyčajne zaznamenajú za celý rok.

V Grécku, ktoré sa stále spamätáva z ničivých lesných požiarov, zase spadlo mimoriadne veľa zrážok. „Vyzerá to tak, že v hornatom regióne Magnesia spadlo za 24 hodín 600 – 800 milimetrov zrážok,“ uviedol meteorológ Dimitris Ziakopulos. Ide podľa neho o „bezprecedentný jav“ v meteorologických záznamoch Grécka, ktoré siahajú do roku 1955.

Ilias Chatziliadis drží svoju dcéru Georgiu po tom, ako ju hasiči evakuovali zo zaplavenej budovy v meste Larissa v strednom Grécku 6. septembra 2023. Búrka Daniel v pondelok zasiahla Grécko a spôsobila zosuvy pôdy, zničila most, poškodila stĺpy elektrického vedenia a voda odplavila desiatky áut. Zdroj: TASR/AO

Tlaková níž Daniel sužuje Grécko od pondelka, pričom zasiahla predovšetkým región Magnesia a jeho hlavné mesto Volos. Búrka spôsobila zosuvy pôdy, zničila most, poškodila stĺpy elektrického vedenia a voda odplavila desiatky áut.

Grécki hasiči uvádzajú, že prívalové dažde si vyžiadali dve obete a štyria ľudia sú nezvestní. Podľa meteorológov bude nepriaznivé počasie pokračovať najmenej do štvrtkového poobedia a môže zasiahnuť aj Atény.





V Turecku sú záplavy

Turecko v polovici augusta zasiahla vlna horúčav, teploty na východe krajiny aj teraz dosahujú nadpriemerné hodnoty, hoci inde sa už vrátili do normálu. Obdobie mimoriadne teplého počasia ukončili búrky, ktoré premenili ulice miest na severozápade Turecka na rieky. Dažde postihli po mimoriadne suchom lete aj turecký Istanbul. Podľa úradu istanbulského guvernéra si vyžiadali dvoch mŕtvych.

Turecký Úrad pre krízové situácie (AFAD) uviedol, že v meste Kirklareli ležiacom na severozápade Turecka si záplavy vyžiadali štyri obete, dve osoby sú nezvestné.

Prudké dažde v uplynulých dňoch zasiahli aj bulharské pobrežie Čierneho mora, kde si vyžiadali najmenej troch mŕtvych.

Na snímke osobné autá sú na zaplavenej ceste pokrytej bahnom v dôsledku silného dažďa v Istanbule v utorok 5. septembra 2023. Zdroj: TASR/AP

V Bulharsku za deň spadlo toľko vody ako za niekoľko mesiacov

Búrky a lejaky, ktoré Bulharsko sužujú od pondelka, spôsobili vyliatie riek z korýt, poškodenie mostov a v ich dôsledku bol odrezaný prístup do regiónu ležiaceho južne od prímorského mesta Burgas.

„Je to tragédia... strmý terén (pozdĺž pobrežia) je mimoriadne nebezpečný,“ uviedol bulharský premiér Nikolaj Denkov. Dodal, že na zabezpečenie tejto oblasti bude potrebné prijať dlhodobé riešenia. Voda prenikla aj do mnohých bulharských hotelov. Úrady v letovisku Careve vyhlásili stav núdze po tom, čo sa rieka Veleka vyliala z brehov. Zároveň dôrazne požiadali obyvateľov, aby sa presunuli do vyššie položených oblastí.

Podľa hasičov išlo o najsilnejšie dažde, aké v Bulharsku zaznamenali od roku 1994, pričom za 24 hodín spadlo toľko zrážok ako zvyčajne za niekoľko mesiacov. Povodne, ktoré sú v oblasti čiernomorského pobrežia zriedkavé, postihujú Bulharsko čoraz častejšie v dôsledku klimatickej zmeny a nedostatočnej údržby infraštruktúry.