Polícia už získala dôležité zábery v prípade zmiznutej Sone. Páchateľa chce vypátrať čoskoro, Hamran je optimista

Policajný prezident Štefan Hamran informoval o prípade 22-ročnej študentky Sone.

Policajný prezident Štefan Hamran v stredu na tlačovej konferencii informoval o posune v prípade zmiznutia 22-ročnej študentky VŠMU. Uviedol, že polícia sa prípadu aktuálne venuje naplno, dokonca venovanú pozornosť prirovnal k intenzite práce, ktorú polícia venovala prípadu vraždy novinára Jána Kuciaka.

Aktuálne prípad vyšetruje bratislavská kriminálka s Národnou kriminálnou agentúrou. Podľa Hamrana už polícia disponuje niekoľkými zábermi, ktoré by mohli prípad čoskoro ukončiť. „Polícia má k dispozícii informácie, ktoré mňa osobne robia v tomto štádiu poznania optimistom,“ uviedol policajný prezident.





Viac informácií polícia nemôže poskytnúť

Viac detailov k prípadu polícia momentálne nemôže zverejniť, pretože vyšetrovanie nie je ukončené. „Túto tlačovú konferenciu určite pozerá kdekto, čiže nemôžeme uverejňovať informácie,“ informoval Branko Kišš, prvý viceprezident Policajného zboru.

Hamran navyše na tlačovej konferencii poprel tvrdenia, že študentka bola po vypátraní dorezaná. Podľa neho nevie potvrdiť ani informácie, že mladá žena bola v intoxikovanom stave, ako informuje portál noviny.sk.

Mladá žena sa po pracovných povinnostiach v Slovenskom národnom divadle, kde v sobotu 9. septembra do neskorých večerných hodín dolaďovala posledné detaily pred podujatím, vybrala s kamarátmi do mesta. Krátko po 3.30 h v noci nastúpila na zastávke Zochova na nočný autobus do Petržalky, no domov sa v ten deň už nevrátila.