Zuzana Čaputová komentuje bitku Pročka aj akciu Vírus. Z USA posiela jednoznačné stanoviská

Podľa prezidentky je politická kultúra na veľmi nízkom stupni.

Prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá sa momentálne zúčastňuje na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, sa vyjadrila aj k predvolebnej kampani na Slovensku a kritizovala aj politickú kultúru, píše Denník N.

Čaputová bezprostredne reagovala na útok na poslanca Jozefa Pročka, ktorý tvrdí, že má po pondelkovom útoku pomliaždenú hlavu a podvrtnutú chrbticu. Podľa prezidentky by podobné incidenty v kampani nemali čo robiť.

„Ku kampani to, samozrejme, nemá patriť. Je to neprijateľné a nebezpečné práve pre to, že to nezostáva iba medzi aktérmi konfliktov a toto napätie či verbálne, nebodaj fyzické násilie sa prenáša ďalej. Vidíme to v rodinách, medzi kolegami, vidíme to medzi ľuďmi. Takýto štýl politiky rozdeľuje spoločnosť. Je to krátkodobá stratégia zo strany politikov. Voľby nejako dopadnú, ale všetci spolu budeme musieť žiť a komunikovať aj naďalej,“ vyjadrila sa prezidentka.

Prezidentka sa k strane Smer a vyhrážkam o žalobe odmietla vyjadriť. Podľa nej sa strana rozhodla vtiahnuť ju do politickej kampane.

Reagovala však na aktuálnu akciu Vírus, v rámci ktorej NAKA zadržala a obvinila množstvo podozrivých. „Dnešný zásah sa týkal bývalých predstaviteľov za skutky spáchané v minulosti. Z tohto dôvodu nevidím žiaden dôvod myslieť si, že je ohrozená naša bezpečnosť či reputácia,“ povedala podľa Denníka N.