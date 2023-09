PREHĽAD: Diaľnicu na severe Slovenska cez víkend čakajú obmedzenia, uzavreté budú aj tunely

Diaľnica na severnom Slovensku bude v smere do Poľska počas celého víkendu uzatvorená. Polícia zverejnila trasu obchádzky.

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité na severe Slovenska bude počas víkendu dočasne uzavretá. Obmedzenia sa týkajú aj tunelov Svrčinovec a Poľana, informuje polícia na Facebooku.

Úplná uzávierka diaľnice bude trvať od piatka 22. septembra 20.00 h do nedele 24. septembra 20.00 h. Vodiči budú musieť úsek obísť. „Premávka bude od Čadce do Poľska presmerovaná po ceste I/11 smer Český Těšín cez obec Svrčinovec – Zátky a z diaľnice D3 výjazdom 45 smer Svrčinovec, Ostrava na cestu I/11. V smere PL – Svrčinovec bude presmerovaná na cestu I/12 s obmedzením do 7,5 t,“ spresnila polícia.

Polícia vodičov vyzýva na rešpektovanie dopravného značenia, zvýšenú pozornosť a trpezlivosť pri ceste úsekom.