Európu čoskoro potrápi supertropická búrka. Rizikový cyklón môže spôsobiť intenzívne prívalové dažde aj silný vietor

Supertropická búrka do Európy dorazí z Atlantiku.

Pozostatky tropickej búrky Ophelia, ktorá zasiahla východné pobrežie USA, mieria späť nad Atlantický oceán. V tejto oblasti sa následne zmení na supertropickú búrku a postupovať bude smerom na východ ako búrka Agnes. Podľa expertov zo Severe Weather Europe búrka pri prechode cez Atlantik výrazne zosilnie, píše portál tvnoviny.sk.

Silná supertropická búrka spôsobí neobvyklé oteplenie severného Atlantického oceánu a prinesie prúdenie studeného vzduchu zo severu. Obyvatelia Európy sa musia pripraviť na to, že cyklón ovplyvní viacero častí kontinentu.

Nad západnú Európu dorazí supertropická búrka už vo štvrtok 27. septembra a na sever kontinentu prinesie intenzívny dážď a vietor. Ten by mohol dosahovať rýchlosť až 170 km za hodinu. Štvrtok by však následne mal byť pokojnejší a búrka by mala nad severným morom zoslabnúť a do výraznej miery neovplyvniť počasie v strednej Európe.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer