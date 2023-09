Hrozí tento rok Slovensku treskúca zima a silné mrazy? Nová predpoveď nevyznieva pozitívne, záver roka nás potrápi

Šance na výrazne chladnejšiu zimu sa tento rok zvýšia.

Zimné počasie by v Európe a Severnej Amerike tento rok mohol výrazne ovplyvniť polárny vír z Arktídy. Ak zoslabne, naše územie pravdepodobne zasiahnu silné mrazy, uvádza web Severe Weather.

Jav El Niňo, ktorý sa aktuálne vyskytuje v Tichom oceáne, spoločne s arktickým vírom ovplyvňuje počasie aj u nás, no v prípade, ak v priebehu zimy vír z Arktídy stratí na sile alebo sa dokonca celý zrúti a rozpadne, tento ľadový vzduch by sa následne mohol presunúť do Európy a Severnej Ameriky.

Arktický vír sa môže rozpadnúť

Arktický vír nateraz ľadový vzduch udržiava ďaleko od európskej pevniny, no podľa odborníkov nie je vylúčené, že k zrúteniu dôjde. Znamenalo by to prísun mrazu a sneženia do Európy, a teda aj na Slovensko.

Šancu na zrútenie a rozpad víru momentálne zvyšuje prírodný fenomén, ktorý sa označuje ako kvázi dvojročná oscilácia, keďže sa vyskytuje zhruba každé dva roky.

Táto oscilácia spôsobuje, že sa v tropickej stratosfére striedajú východné a západné vetry, pričom tento rok očakávame najmä východné prúdenie, ktoré by mohlo vír z Arktídy ovplyvniť a nabúrať jeho celistvosť. Dosah tohto nabúrania by sme následne pocítili počas zimy aj u nás.