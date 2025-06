Ramesh popisuje, ako sa mu podarilo uniknúť z havarovaného stroja.

Vishwashkumar Ramesh, 40-ročný muž z Leicestru, je zrejme jediným preživším zo štvrtkového pádu lietadla Air India pri meste Ahmedabad v Indii. Lietadlo Boeing 787 smerujúce do Londýna sa krátko po vzlietnutí zrútilo a z 220 osôb na palube prežil iba on, informuje BBC.

Ramesh popisuje, ako sa mu podarilo uniknúť z havarovaného stroja. „Podarilo sa mi odopnúť si pás, nohou som sa pretlačil cez otvor a vyplazil som sa von,“ povedal v rozhovore pre indickú televíziu DD News.

Jeho časť lietadla dopadla na zem, no nenarazila priamo do budovy, ako sa to stalo s opačnou stranou kabíny. „Keď sa dvere rozbili a videl som priestor, pokúsil som sa vyliezť von – a podarilo sa mi to. Na druhej strane by sa nikto nedostal von, pretože tam lietadlo narazilo do steny,“ vysvetľuje.

Ramesh spomína aj na chvíle tesne po štarte, keď svetlá v lietadle začali blikať a stroju sa podobalo na to, že „visí vo vzduchu“. „Svetlá začali blikať zelenou a bielou farbou, a potom sme narazili do budovy a explodovali,“ opísal momenty havárie.

Napriek hrôze okamihu sa mu podarilo prežiť a vyjsť z trosiek. „Videl som ľudí umierať pred očami – letušky a ďalších cestujúcich. Myslel som, že zomriem tiež, ale keď som otvoril oči a pozrel sa okolo seba, uvedomil som si, že som nažive. Stále tomu nemôžem uveriť,“ opisuje svoje pocity. Lekári, ktorí ho ošetrili, hovoria, že má viaceré zranenia a bol na chvíľu dezorientovaný, no aktuálne je mimo ohrozenia života.

