GALÉRIA: Videli sme prvú etapu zrekonštruovaných priestorov na internáte Mlyny UK. Tieto zmeny čakajú študentov

Najvýraznejšou premenou aktuálne prechádza výškový blok A. Po chodbách sme kráčali priamo do izbových buniek, kde sme si mohli pozrieť zrekonštruované kúpeľne. V bunke, kde môžu bývať piati študenti, sú izby prepojené spoločným jadrom s toaletou, umývadlom a so sprchou. Videli sme aj začiatočné zmeny v spoločnej kuchyni, kde boli vymenené kuchynské linky a umývadlá.

„V rámci prvej etapy boli počas uplynulého roka postupne obnovené rozvody, sociálne jadrá a ústredné kúrenie, čiže priestory majú aj nové radiátory,“ hovorí Jana Duračinská, prorektorka UK pre majetok a investície. „Vo fáze pripravenosti sme na tom tak, že môžeme začať verejne obstarávať dodávateľa. Na všetky práce máme právoplatné stavebné povolenie. Pokiaľ budeme mať istotu finančných prostriedkov, po ukončení verejného obstarávania vieme spustiť práce. Celková realizácia je naplánovaná na 15 mesiacov,“ dodáva.

Na ľavej fotke môžeš vidieť novú kuchynskú linku s umývadlom, na fotke vpravo je pôvodný dizajn. Zdroj: Refresher/Tereza Buková

Čo všetko na študentov čaká

Samotné izby plánuje univerzita riešiť v rámci ďalších etáp. V tejto fáze zateplí strechu, fasádu a vymení všetky okná či balkónové dvere. „Samozrejme, je veľmi dôležité najskôr vymeniť infraštruktúru a následne môžeme riešiť kuchynky, elektrospotrebiče a podobne. Čo študent, samozrejme, uvidí, bude nový nábytok, podlahy a premaľované steny,“ hovorí prorektorka pre majetok a investície.

Izby by mali mať nadčasový dizajn a neutrálny vzhľad, aby boli moderné aj o niekoľko rokov. Hlavným cieľom ostáva praktickosť. Na študentov čakajú nové skrine s dostatkom úložného priestoru, postele či pracovné stolíky. Rozloženie izby však zostane v pôvodnom stave.

Väčší komfort, vyššia cena?

Ako a či vôbec sa rekonštrukcia podpíše pod cenou ubytovania, prorektorka zatiaľ komunikovať odmietla. „Je to veľmi citlivá téma, ktorú by som nerada otvárala. To je ešte veľmi ďaleko a nedá sa o tom teraz hovoriť. Jedna zložka cien sú, samozrejme, aj energie. Ak by sa nám však podarilo ušetriť na energetickej úspore, budeme zreálňovať ceny ubytovania so stavom, v ktorom bude. Závisí to od veľa faktorov, nedá sa to dopredu povedať,“ hovorí a dodáva, že súčasťou novej filozofie je aj znižovanie počtu študentov v bunkách. V bunke pre troch študentov by mali po novom bývať dvaja. „Takýmto spôsobom by sme zabezpečili väčší štandard a komfort pre študentov.“

Zdroj: Refresher/Tereza Buková

Univerzita sa pri financovaní rekonštrukcie uchádza o finančné dotácie z plánu obnovy a odolnosti, ktoré vypísalo Ministerstvo dopravy SR. „Sme naozaj závislí od externých zdrojov. Bez pomoci štátu, spolupráce, podpory a bez toho, aby sa nezmenil systém kapitálových dotácií, to jednoducho nejde,“ dodáva na záver.