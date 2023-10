Na východnom Slovensku vyrastie nový závod. Presunie sa k nám firma z francúzskeho trhu

Firma na výrobu autosúčiastok otvorí nové pobočky v priemyselnom parku Kechnec pri Košiciach.

Závod Marelli, ktorý patrí medzi najväčších výrobcov súčiastok do áut, sa sťahuje z francúzskych miest do priemyselného parku Kechnec pri Košiciach. Výrobu vo Francúzsku ukončí do konca roka 2023 a presunie sa na Slovensko, píše Forbes.sk.

Firma vo francúzskom meste Argentan zamestnáva viac ako 160 pracovníkov. Ďalšia pobočka v Saint-Julien-du-Sault pri Paríži zamestnáva 125 ľudí. Obe tieto prevádzky by sa mali presunúť do Košíc a pripojiť sa tam k pobočkám Marelli Kechnec Slovakia a Marelli PWT Kechnec Slovakia, ktoré na Slovensku pôsobia od roku 2009.

Ešte nie je jasné, či firma po presune na Slovensko ponúkne nové pracovné miesta, a ak áno, tak koľko. Zatiaľ sa k sťahovaniu firmy nevyjadril ani manažment na Slovensku, ani vo Francúzsku. Firma Marelli aktuálne ponúka 1 400 pracovných miest v Košiciach a približne 500 v Trnave.