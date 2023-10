Nové detaily o smrti Matthewa Perryho z Priateľov: Zverejnili, čo sa dialo tesne pred tragédiou aj po nej

Vo veku 54 rokov zomrel americký herec Matthew Perry známy zo sitkomu Priatelia. S odvolaním sa na zdroje z polície o tom informovali americké médiá. Podľa najnovších informácií TMZ si bol Perry ešte v ten deň ráno zašportovať. Po dvojhodinovej hre pickleballu sa vrátil domov a poslal svojho asistenta niečo vybaviť.

Práve asistent ho po návrate našiel už bez známok života vo vírivke a privolal záchranku. Zatiaľ nie je jasné, prečo sa Perry utopil, príčinu smrti naďalej vyšetrujú bezpečnostné zložky. Známe osobnosti už vyjadrujú úprimnú sústrasť a spomínajú na Perryho na sociálnych sieťach.

„Predčasná smrť môjho ‚syna‘ mi zlomila srdce. Strata takého mladého a brilantného herca je šok,“ napísala na X Morgan Fairchild, ktorá v seriáli Priatelia stvárnila Chandlerovu mamu.

I’m heartbroken about the untimely death of my “son”, Matthew Perry. The loss of such a brilliant young actor is a shock. I’m sending love & condolences to his friends & family, especially his dad, John Bennett Perry, who I worked with on Flamingo Road & Falcon Crest. #RIPMatthewpic.twitter.com/QWMsBVJEAr