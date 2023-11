Milan Lasica nahral pred smrťou tajný album. Nevedela o tom ani jeho rodina

Legendárny slovenský herec a hudobník už síce nie je medzi nami, no pripravil si pre nás jedno veľké prekvapenie.

Milan Lasica pred svojím odchodom stihol nahrať 11 skladieb, ktorými skrz poéziu slovenských básnikov reflektuje svoj vlastný život. Celé nahrávanie bolo prísne utajené, dokonca aj Lasicova rodina sa o ňom dozvedela až po jeho smrti.

Všetky skladby budú súčasťou albumu s názvom Básnenie. Vyjde v priebehu budúceho roka v dvoch špeciálnych formátoch – ako kniha s CD a ako vinyl s meniteľným obalom LP. Bude obsahovať 11 skladieb, 11 básní, 11 obrazov a rôzne fotografie. Jeho fanúšikovia ho však môžu získať už dnes prostredníctvom crowdfundingovej kampane a svojou podporou sa tak stať súčasťou tohto projektu.

Okrem albumu vyjde aj atraktívny zberateľský kúsok - limitovaný 7“ singel List do vetra s podpisom Milana Lasicu vygravírovaným priamo na platni. Obal k singlu je fotografiou obrazu, ktorý vytvorila Jarmila Mitríkova s Dávidom Demjanovičom na báseň Miroslava Válka.

Autorom celého projektu je producent Marek Kučera. Materiál nového a zároveň posledného Lasicovho albumu bol kompletne audiovizuálne zaznamenaný a stal sa spolu s vybranými básňami základným stavebným prvkom projektu.



V stredu ráno, presne na „Dušičky“ vychádza prvý singel z albumu. Volá sa List do vetra a je to zhudobnený dopis, ktorý tu Lasica zanechal pre svojich blízkych, priateľov, kolegov a všetkých tých, ktorí ho mali radi, a nestihli sa s ním v júli 2021 rozlúčiť.

Povyberajte ich a potom sa mi ozvite

Kučera vo svojom osobnom liste, ktorý rozposlal slovenským médiám píše, že na projekte pracoval so svojimi priateľmi od roku 2020 a až doteraz ho na žiadosť Milana Lasicu, držal v maximálnom utajení. Prvý impulz k vzniku Básnenia vznikol vraj už počas nahrávania piesne Predstavujem si krajinu, ktorá bola venovaná spomienke na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú.

„Bolo to po prvýkrát, čo som oslovil Milana Lasicu na spoluprácu. Svoj part prišiel nahrať dva dni po svojich osemdesiatych narodeninách. Fascinovalo ma, ako pristupuje k práci. Nestrácal čas. Žiadne zbytočné reči. Šiel priamo na vec. Od momentu, ako sme ho vyzdvihli pred domom, a ako opustil nahrávacie štúdio, ubehlo 23 minút. Mal som možnosť byť v štúdiu s viacerými česko-slovenskými hudobníkmi, ale ani jeden z nich nepracoval takto expresne,“ priblížil Kučera.

Lasicov prístup ho natoľko očaril, že zhruba mesiac po zverejnení piesne mu zavolal znovu a povedal mu, že by s ním chcel naďalej spolupracovať. „Vedel som, že má rád poéziu a preto som mu navrhol: ‚Pán Lasica, čo keby sme, tentokrát, zhudobnili vám blízke básne, ktoré by ste následne naspievali?‘. ‚Povyberajte ich a potom sa mi ozvite,‘ odvetil Lasica a zložil telefón,“ pokračoval Kučera. Od toho momentu vraj intenzívne chodil po knižniciach, antikvariátoch a kníhkupectvách, aby našiel tie najvhodnejšie.

Zdroj: Martina Mlčúchová

Tri roky mlčania a snaha spájať

Vybral nakoniec až štyridsať básní a o niekoľko mesiacov sa stretol s Milanom Lasicom v kaviarni. „Prišiel dôkladne pripravený – všetky básne mal vytlačené. Stretnutia sa zúčastnil aj Robert Pospiš a Martin Sillay, ktorých som medzičasom oslovil, aby vybrané básne zhudobnili. Spoločne sme si prešli materiál a zredukovali výber na pätnásť básní. Jedenásť z nich Lasica naspieval,“ upresnil Kučera. Nahrávanie prebehlo v apríli a máji roku 2021.

Videoklip Kučera nakrúcal s jeho dlhoročným priateľom a kolegom, dokumentaristom Mirom Remom (Cooltúra, Comeback). „Oslovili sme Lasicových najbližších a pozvali ich do priestoru nahrávacieho štúdia, v ktorom album vznikal. Tam sme im jeho List osobne odovzdali. Za tými, ktorí nemohli prísť na Slovensko, sme vycestovali do Prahy, Brna, Třebíče... nakrúcali sme deväť dní. Bolo to jedno z najemotívnejších točení, aké som doposiaľ zažil,“ vraví autor projektu.

„Básnenie ma svojim príbehom a obsahom každým dňom viac a viac presahuje. Z toho dôvodu som sa rozhodol, že aj uvedenie prvého singlu bude iné, ako býva štandardne zvykom. Uvedomil som si totiž, že pri premiére nemusí byť zakaždým ‚víťaz‘ len jedno médium, zvíťaziť môžu všetci. Obzvlášť v týchto časoch, kedy sa vzďaľujeme, stránime a uzatvárame do svojich bublín, by sme sa o to mohli aspoň pokúsiť,“ vyzýva Kučera v liste.

„A tak som oslovil všetky rádiá, médiá a televízie, na ktoré som zohnal kontakt a navrhol im, aby sme Lasicovu novú pieseň odpremiérovali spoločne na Dušičky, 1. novembra o 9:00 a uctili si tak nielen Milana Lasicu, ale aj ďalších ľudí, ktorí už nie sú medzi nami,“ zdôvodnil svoje rozhodnutie.

„Sú to už tri intenzívne roky tvorivého procesu i mlčania. No, od samého začiatku Básnenia som cítil, že pracujeme s niečím, čo v sebe nesie silu spájať. Neviem, čo všetko nám zajtrajšky prinesú, ale prajem si, aby Básnenie v tomto duchu pokračovalo a naďalej spájalo umenie a ľudí,“ uzatvoril Kučera.