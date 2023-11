Škody na aute po strete s divou zverou stoja ohromné peniaze. Takto treba postupovať, keď zviera pri nehode zomrie

Poisťovňa eviduje najčastejšie strety so zverou v okresoch Bratislava, Košice a Žilina.

Priemerná výška škody na vozidle po strete s divou zverou je 3 000 eur. Ojedinelé však nie sú ani škody vo vyšších sumách. Upozornila na to Komunálna poisťovňa, ktorá za posledných päť rokov eviduje celkovo 1 923 poistných udalostí po strete vozidla s divou zverou. Informovala o tom PR manažérka Komunálnej poisťovne Viera Puškárová.

Po takejto nehode hlásia klienti zvyčajne poškodené nárazníky, blatníky, svetlá, kapotu či čelné sklo. Škody sa väčšinou šplhajú k niekoľkým tisíckam eur.

Vodiči si môžu v prípade poškodenia vozidla po zrážke so zverou uplatniť náhradu škody z havarijného poistenia. Riziko stretu so zvieraťom si možno poistiť aj samostatne v rámci povinného zmluvného poistenia. „Povinné zmluvné poistenie už poskytuje aj možnosť lepšej ochrany vlastného auta, a to formou pripoistení. Vodičom vedia pomôcť v rôznych situáciách, ako stret so zverou, poškodenie čelného skla, alebo dokonca krádež či lúpež vozidla,“ uviedol riaditeľ úseku neživotného poistenia Komunálnej poisťovne Dušan Zemánek.

Ak je pri zrážke zviera usmrtené, musí vodič označiť miesto, kde zviera leží, alebo ho odtiahnuť na okraj vozovky, upozornila poisťovňa. Zrazené zviera treba nahlásiť správcovi ciest alebo polícii, ktorá kontaktuje správcu poľovného revíru. Treba spraviť fotodokumentáciu miesta nehody a škodovú udalosť čo najskôr nahlásiť poisťovni.