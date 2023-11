Chcú výrazne drahšie parkovné pre SUV. Európska metropola bude mať dôležité referendum

Referendum v Paríži vo februári rozhodne o zvýšení parkovného pre ťažké SUV.

Parížska radnica chce iniciovať referendum o zvýšení poplatkov za parkovanie ťažkých áut typu SUV. Hlasovanie sa uskutoční 4. februára a bude už druhým celomestským referendom.

Parížska primátorka Anne Hidalgová uviedla, že zvýšenie parkovného pre SUV bude podstatné, zvažovanú sumu však neuviedla a nešpecifikovala ani hmotnostnú kategóriu áut SUV. Dodala, že vyššia sadzba by nemala vplyv na rezidenčné parkovanie.

Parížska radnica chce takto umožniť lepšie zdieľanie verejného priestoru v prospech mäkkej mobility. Píše sa v nej tiež, že za posledných desať rokov sa vďaka opatreniam radnice podarilo znížiť počet takýchto áut vo francúzskej metropole, avšak ich veľkosť a priemerná hmotnosť narastajú.

Vozidlá typu SUV sú náchylné na nehody, ťažké, objemné a znečisťujú životné prostredie, preto ich viaceré inštitúcie považujú za príčinu mnohých problémov vo verejnom priestore, tvrdí radnica.

Paríž chce dať automobilkám vyslať jasný signál

Parížska radnica chce hlasovaním vyslať výrobcom automobilov signál, aby obmedzili výrobu gigantických áut, ktoré pre kvalitu života v meste nie sú vhodné. Parížania, ktorí sa chcú zúčastniť na hlasovaní, by sa mali do 8. januára zapísať do voličských zoznamov.

V apríli tohto roku sa do hlasovania o zdieľaných elektrokolobežkách zapojilo 7,5 percenta voličov (niečo vyše 100-tisíc obyvateľov Paríža), ktorí drvivou väčšinou odmietli tento spôsob dopravy. Zdieľané kolobežky z parížskych ulíc zmizli od piatka 1. septembra.