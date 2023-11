Slovenka vyhrala súdny spor so štátom, 91 eur za povinnú štátnu karanténu počas pandémie platiť nemusí. Rozhodol dôležitý detail

Slovenska odmietla za karanténu zaplatiť.

Slovenka Silvia Henčeková vyhrala súdny spor so štátom. Ten od nej požadoval úhradu nákladov za štátnu karanténu vo výške 91 eur. Tú odmietla zaplatiť, a tak sa dostala do viac ako dvojročného sporu. Súd žalobu zamietol, pretože Henčekovej faktúry vystavilo ministerstvo vnútra.

„V mojom dnešnom odôvodnení sa sudca stotožnil s mnou prednesenou právnou argumentáciou, že ak už mal niekto uložiť povinnosť nahradiť náklady za štátnu karanténu, mal to byť úrad verejného zdravotníctva v správnom konaní. Rozhodne nie ministerstvo vnútra formou faktúr,“ informuje Henčeková na sociálnej sieti.

Žalobca sa na súd nikdy nedostavil. Štát sa však proti rozsudku bude musieť odvolať. Henčeková verí, že spor vyhrá a aj odvolací súd jej dá za pravdu.

„Štátna moc si nemôže robiť, čo chce, ani v pandémii. Zákony platia stále. A toto je signál pre ľudí, ktorí to už so spravodlivosťou na Slovensku vzdávajú, že to predsa len má zmysel. Nešlo mi o 91 eur, stálo ma to veľa času, hádok, energie, ale rozhodla som sa dotiahnuť to do konca,“ dodala v statuse.

Henčeková nebola jediná, ktorá sa proti vystaveným faktúram odvolala. V statuse však píše, že väčšina ľudí to vzdala a štátu peniaze uhradila.