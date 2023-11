Kuffove plány nevyšli: Intronizácia Krista za kráľa Slovenska nebude, vyhlásila Šimkovičová. Takto to odôvodnila

Kuffove plány prekazila ministerka Šimkovičová.

Intronizácia Krista za kráľa Slovenska nebude, oznámila to ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Ministerka tak prekazila veľkolepé plány štátneho tajomníka Štefana Kuffu, informuje portál Aktuality.sk.

„Toto bola jeho iniciatíva, my sme si to vydiskutovali, ide to mimo ministerstva kultúry. Určite sa to nebude diať,“ reagovala Šimokovičová na Kuffov nápad.

Štátny tajomník ministerstva kultúry Štefan Kuffa na omši Trnavskej novény v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave pred pár dňami vyzval prítomných biskupov, aby intronizovali (pozn.: uviedli na trón) Krista za kráľa Slovenska. V záverečnom príhovore vyslovil prianie, aby sa slávnostná ceremónia konala za prítomnosti celej vlády SR.

„Nedá mi ešte, aby som, keď toľké excelencie tu máme, za ministerstvo kultúry dávame prísľub, aj takto tu verejne ho dávam, že my budeme tí, ktorí budú iniciovať, aby čo najskôr podľa možnosti bolo a dosiahlo sa to, aby Kristus Kráľ bol intronizovaný a stal sa kráľom Slovenska,“ uviedol kontroverzný politik, ktorý sa preslávil predovšetkým homofóbnymi výrokmi, odmietaním pandemických opatrení či konfliktom s konkurenčnými farmármi.

„Konferencia biskupov Slovenska sa dištancuje od slov, ktoré zazneli v prejave zástupcu ministerstva kultúry počas Trnavskej novény, ktorú každoročne pripravuje Trnavská arcidiecéza,“ vyhlásila KBS.