Český moderátor vyškolil Erika Kaliňáka, ktorý urážal slovenské médiá. Nachytal ho na niekoľkých dôležitých otázkach

Erik Kaliňák v rozhovore tvrdil, že mnohé slovenské médiá sú manipulatívne a zradikalizovali sa. Dezinformačné weby však označil za občianske médiá.

Šéf poradcov premiéra za stranu Smer-SD Erik Kaliňák v rozhovore pre českú reláciu Newsroom ČT24 slovne napadol 4 médiá, s ktorými Úrad vlády SR odmieta komunikovať. Konkrétne ide o TV Markíza, Denník N, SME a Aktuality.sk. Moderátor však Kaliňáka v rozhovore niekoľkokrát nachytal.

Kaliňák v rozhovore tvrdil, že reportáže z týchto médií sú tendenčné a manipulatívne. Moderátor sa voči tvrdeniu ohradil a Kaliňáka sa opýtal, či je mediálny analytik, keď o tomto spolu s Ficom rozhoduje.

„V demokratickej spoločnosti sú to nejaké nezávislé orgány. My tu máme napríklad súdy alebo mediálne rady. U vás je tým rozhodcom kto? Vy alebo pán Fico?“ opýtal sa moderátor.

Podľa Kaliňáka sa médiá na Slovensku zradikalizovali a samoregulácia médií zlyhala a myslia si to vraj všetci. To je však podľa moderátora neprijateľné. „Počkajte, všetci, my v ČT nemôžeme takto zovšeobecňovať, že všetci si myslia. Sú nejaké sociologické prieskumy, tvrdé dáta. Ako vy môžete tvrdiť, že je to zovšeobecnené tvrdenie?“ odpovedal mu moderátor.





