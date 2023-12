Poliaci zverejnili vizualizáciu rýchlostnej cesty, ktorá bude viesť po hranice so Slovenskom. Naša krajina s výstavbou zaostáva

Poliaci chystajú výstavbu trasy Via Carpatia, ktorá sa má končiť na poľsko-slovenskej hranici. Nám hrozí, že budeme dopravným lievikom. S výstavbou medzinárodnej cesty zaostávame.

Poliaci zverejnili vizualizáciu rýchlostnej cesty Via Carpatia na trase Dukla – Barwinek. Zatiaľ čo sa naši severní susedia v budúcom roku chystajú na výstavbu úseku, ktorým by sa mala spojiť medzinárodná trasa, my výrazne zaostávame.

„V budúcom roku začneme s výstavbou rýchlostnej cesty S19 na trase Dukla – Barwinek,“ informovalo Generálne riaditeľstvo štátnych ciest a diaľnic. Na Facebooku zverejnili aj vizualizáciu medzinárodného projektu.

Na medzinárodnú hanbu už v roku 2021 upozorňoval prešovský župan Milan Majerský a neskôr aj vtedajší minister dopravy Andrej Doležal. Hrozí totiž, že iba my nebudeme mať dokončenú časť medzinárodnej trasy a staneme sa dopravným lievikom.

V júni 2023 dočasný minister dopravy Pavol Lančarič vyhlásil, že dokončenie cesty R4 ako koridoru Via Carpatia je jednou z priorít v oblasti budovania diaľničných sietí.

Celý ťah R4 naprieč Slovenskom je dôležitým koridorom európskeho významu Via Carpatia a je súčasťou TEN-T siete. Celkovo ide o deväť úsekov v súhrnnej dĺžke 60 kilometrov od Kapušian až po hranicu s Poľskom.

Počas leta Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podpísala zmluvu na vypracovanie aktualizácie štúdie realizovateľnosti ťahu R4 od Kapušian až po štátnu hranicu s Poľskom. V septembri 2023 NDS vyhlásila verejné súťaže na prípravu dokumentácie potrebnej na územné rozhodnutie. Kľúčovým je v procese výstavby aj dokončenie obchvatu Prešova.