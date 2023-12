VIDEO: Mladý muž v Rusku spadol do trajektórie idúceho vlaku. Od smrti ho delilo pár sekúnd

Mladého muža vytiahli spod vlaku jeho priatelia.

Bezpečnostná kamera v Moskve zachytila mladíka, ktorý spadol pod vlak po tom, čo sa na nástupišti bavil s kamarátmi. 18-ročný mladík zakopol a spadol do trajektórie vlaku, ktorý prichádzal na stanicu. Mladého muža vytiahli spod vlaku jeho priatelia, informuje o tom Mirror.

Oddelenie dopravy ruského vyšetrovacieho výboru uviedlo, že mladému mužovi privolali záchrannú službu, ktorá ho previezla do nemocnice. „Mladého muža vo veku 18 rokov previezli so zraneniami do zdravotníckeho zariadenia a momentálne sa lieči,“ uvádzajú. Incident sa stal 4. decembra.