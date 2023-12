Dočkáme sa konečne tuhej zimy? Prognózy na január sú podľa odborníkov jasné

Zimné počasie sa vráti na začiatku januára. Jeho príchod však bude pozvolný.

Ešte deň pred Vianocami sa zo snehu tešili aj obyvatelia nížin. Dnes je však jasné, že sa záver roka definitívne ponesie v znamení teplého počasia. Návrat zimného počasia môžu Slováci očakávať až na začiatku januára, informuje o tom iMeteo.sk.

Tohtoročná zima bola rekordne teplá. Teploty sa počas Vianoc vyšplhali na 10 °C. „V súboji studeného a teplého vzduchu nakoniec tento rok zvíťazí teplý vzduch a počasie na prelome rokov bude mať podobný charakter ako sme tu mali v celom závere decembra. K ochladzovaniu by malo prísť po 5. januári, no malo by byť pozvoľné,“ avizoval klimatológ Pavel Matejovič.

Podľa jeho prognózy zima zďaleka nepovedala posledné slovo a môže ešte prekvapiť. „V atmosfére je stále veľa vodnej pary. Teda aj napriek tomu, že by zima mala skončiť ako teplotne nadnormálna, čo sa stáva takmer pravidlom, treba rátať so situáciami, keď môže v krátkom čase spadnúť veľa zrážok, ktoré môžu byť aj vo forme sneženia,“ dodal klimatológ Pavel Matejovič.