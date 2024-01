Andrej Danko zbiera podpisy na prezidentskú kandidatúru

Danko zbiera podpisy na prezidentskú kandidatúru, rokuje aj v koalícii.

Predseda SNS Andrej Danko začal zbierať podpisy na prezidentskú kandidatúru. Počas vianočných sviatkov sa vyzbieralo približne 10-tisíc podpisov. Danko to potvrdil pre TASR, o zbere podpisov informoval v relácii portálu Pluska Karty na stôl. Danko tvrdí, že podpisy zbiera „skúšobne“, ak by nastala patová situácia. Dodal, že svoju oficiálnu kandidatúru ešte neoznámil.

„Som pripravený na rokovania v rámci koalície aj so Štefanom Harabinom. Pripravujeme si aj pozíciu pre prípad, že nenastane dohoda ani s jedným kandidátom,“ vysvetlil pre TASR Danko. Zopakoval, že SNS považuje najlepšieho kandidáta za prezidenta premiéra Roberta Fica. Ak by bol Fico prezidentom, SNS by podporila za premiéra lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho.

SNS podľa Danka načúva aj názorom Pellegriniho, ktorý ešte svoju kandidatúru neoznámil, a tiež názorom Štefana Harabina, ktorého kandidatúra sa spomína.

Harabin je prijateľnejší ako Pellegrini

Šéf SNS pre Plusku priblížil, že Harabin je pre voličov SNS prijateľnejší ako Pellegrini. Obaja majú podľa Danka úplne iné hodnoty. „Ak bude koaličný prezident, chceme otvoriť koaličnú zmluvu z hľadiska pozícií,“ povedal. Keďže zmenu v koaličnej zmluve Pellegrini nepripúšťa, Danko začal zbierať podpisy.

„Pripravujem si karty, aby som mal 15-tisíc podpisov, aby som mohol rokovať s Pellegrinim aj Harabinom,“ povedal s tým, že ak sa s nimi SNS nedohodne, je ochotný kandidovať. Na otázku, do akej miery je jeho kandidatúra reálna, Danko odpovedal, že to závisí od správania Harabina a Pellegriniho a tiež od toho, či bude kandidovať Fico.

