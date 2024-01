VIDEO: Ozbrojení muži vtrhli so zbraňami do živého vysielania televízie. V Ekvádore vyhlásili výnimočný stav

Do štúdia ekvádorskej verejnoprávnej televízie v utorok vtrhla skupina maskovaných ozbrojených mužov. Viacerých novinárov a členov štábu ozbrojenci nakrátko vzali za rukojemníkov, informovala agentúra AFP.



„Nestrieľajte, nestrieľajte,“ kričala žena na živých záberoch zo štúdia, počas ktorých sa v pozadí ozývali zvuky podobné výstrelom. Útočníci vyzbrojení puškami a granátmi, respektíve výbušninami donútili vystrašený personál televízie ľahnúť si na zem. Bezprostredne nebolo jasné, či niekto utrpel zranenia; k obetiam na životoch však nedošlo.



Živé vysielanie zo štúdia televízie TC v meste Guayaquil pokračovalo ešte ďalších 30 minút, hoci svetlá boli vypnuté. Následne bolo vidno, ako prichádzajú policajti. Podľa ekvádorskej generálnej prokuratúry bolo zatknutých všetkých 13 ľudí, ktorí vtrhli do televízie a čelia preto obvineniam z terorizmu, píše agentúra AP.

Video of the gunmen taking over the TV station !#Equador#terrorism#cartels#dafuq

