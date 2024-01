Muž v Trnave ukradol desiatky treniek. Naložil si ich do nákupnej tašky a odišiel

Spodnú bielizeň vybral z obalu a bez zaplatenia zmizol.

Trnavskí policajti hľadajú muža, ktorý ukradol desiatky trenírok v predajni s oblečením na ulici Trstínska.

Muž vošiel do predajne s oblečením a zamieril do pánskeho oddelenia, kde z balení spodnej bielizne vybral trenky. Tie si následne vložil do tašky a z obchodu odišiel cez vstupné dvere bez zaplatenia.



„Ak ste pána podozrivého zo skutku spoznali, kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158, alebo nám napíšte súkromnú správu na náš FB Polícia SR – Trnavský kraj,“ uvádza polícia vo svojom facebookovom statuse.