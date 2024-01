V nemeckom meste si zaobstarali radar za astronomickú sumu. Peniaze sa im na pokutách vrátili do pár dní

V Nemecku si zaobstarali radar na meranie rýchlosti za astronomickú sumu, ktorý je schopný zaznamenať obrovské množstvo priestupkov. Zaplatili zaň až 100-tisíc eur. Vynaložené prostriedky sa však vrátili už za jedenásť dní, informoval denník Bild.de. Upozornili na to novinky.cz.

Radar si zaobstarali v nemeckej obci Kirchseeon. Umiestnili ho na výjazd z obce, aby tam dokumentoval dopravné priestupky. Nahradili ním mobilné radary, ktoré nestíhali dokumentovať veľké množstvo priestupkov, ku ktorým v tomto úseku dochádza. Od jeho umiestnenia 20. decembra 2023 do 31. decembra 2023 zaznamenal až 3 112 dopravných priestupkov, čo stačilo na pokrytie nákladov, za ktoré ho kúpili.

„Počet priestupkov je extrémny. Čakal som, že bude vysoký, ale nie až tak,“ potvrdil pre Bild starosta obce Jan Paeplow. Prezradil, že peniaze sa obci hodia napríklad na opravu kúpaliska. „V prvom rade však ide o dopravnú bezpečnosť,“ dodal.

Starosta ešte v rozhovore povedal, že radar tam umiestnili preto, lebo sa tam nachádza škola a škôlka. Nový radar by tam podľa jeho slov mal ostať ešte veľmi dlho, pretože počet vodičov, ktorí v tom úseku prekračujú povolenú rýchlosť, je obrovský.

