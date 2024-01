Americká ambasáda na Slovensku reaguje na Fica. Posielajú mu tvrdý odkaz

Ambasáda Spojených štátov amerických sa vyjadrila k tvrdeniam premiéra Roberta Fica.

Americká ambasáda sa na sociálnej sieti vyjadrila k tvrdeniam premiéra Roberta Fica. V príspevku píše, že Spojené štáty odmietajú, že Ukrajina je štátom pod vplyvom USA. Podľa nich sú Ficove slová nevhodné vzhľadom na to, že Slovensko aj Spojené štáty sú súčasťou NATO.

„Aby bolo jasno. Naša podpora ukrajinského boja proti tyranii prináša väčšiu bezpečnosť pre všetky naše krajiny. Ak stratíme nervy, ak cúvneme, ak sa nám nepodarí odradiť ďalších potenciálnych agresorov, privoláme len ešte viac krviprelievania a väčší chaos. Pri našej podpore Ukrajine nesmieme zaváhať,“ uviedol minister obrany Spojených štátov Lloyd Austin na rokovaní Kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny.

Ambasáda tvrdí, že ak by Putin zaútočil na Slovensko, tak by Spojené štáty a ďalší spojenci NATO stáli po našom boku krajiny a bránili ju tak ako Ukrajinu.

V prípade, že by sa podobný incident stal, Spojené štáty dúfajú, že by nikto nepovedal, že Slovensko je štát pod vplyvom USA. Dúfajú, že svet by nás videl ako „statočný národ s podporou priateľov a spojencov“, ktorý sa ubráni „nevyprovokovanému útoku bezcitného diktátora“.

„Stojme všetci pri Ukrajine, pretože je to správne. Ak ustúpime, ak zlyháme, ak sa poddáme diktátorom, história nám ukazuje, čo sa stane. Budeme ďalší na rane,“ uvádzajú.