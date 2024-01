Až 82 nemocníc môže mať problém zaplatiť zamestnancom výplaty. Mzdy budú ohrozené už vo februári

Asociácia nemocníc Slovenska vyzýva Ministerstvo zdravotníctva SR na zverejnenie plánu prerozdelenia financií pre zdravotníctvo.

Rozdelenie financií v zdravotníctve na tento rok zatiaľ nie je známe. Upozornila na to Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) s tým, že situácia sa pre ňu stáva neudržateľnou. Mzdy zamestnancov sú preto podľa ANS ohrozené už vo februári.

„Asociácia Nemocníc Slovenska, zastupujúca 82 nemocníc a približne 29-tisíc zamestnancov, vyjadruje vážne obavy ohľadom zatiaľ neznámeho rozdelenia financií z kapitoly rozpočtu pre Ministerstvo zdravotníctva SR,“ píše asociácia na webe.

Vyzýva preto rezort zdravotníctva, aby transparentne a urýchlene zverejnil plán prerozdelenia peňazí na tento rok.

„Napriek tomu, že boli ministerstvu včas poskytnuté podrobné informácie o financovaní nemocníc združených v ANS na rok 2024, stále nie je jasné, akú sumu dostane ANS na pokrytie jej potrieb. Podstatná časť rozpočtu ANS je alokovaná na zákonné zvýšenie miezd pre jej zamestnancov a bez adekvátnych finančných prostriedkov budú výplatné termíny v nemocniciach ANS ohrozené už vo februári,“ skonštatovala asociácia v stanovisku.

ANS zároveň deklarovala, že rozumie potrebe zvýšenia miezd pre nezdravotnícky personál, o čo žiada Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS). „S potrebou súhlasíme, avšak finančné prerozdelenie je v rukách MZ SR. Naša jediná odpoveď spočíva v dôvere, že zamestnanci nemocníc neostanú rukojemníkmi a ich zákonné nároky budeme schopní naplniť,“ uzavrela.

Asociácia sa zatiaľ nedohodla so zdravotnými poisťovňami

Asociácia sa zatiaľ o financovaní na tento rok nedohodla so zdravotnými poisťovňami. Tie to pre TASR odôvodnili tým, že rezort ešte nevydal vyhlášku o takzvanom programovom rozpočtovaní. Rokovania tak budú pokračovať ďalej.

Ministerstvo uviedlo, že o príslušnom vykonávacom predpise rokovalo v rámci vnútrorezortného pripomienkového konania, potom aj so zdravotnými poisťovňami a s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

„Materiál následne posunieme do medzirezortného pripomienkového konania, a to už v najbližších dňoch,“ doplnilo. Zásadný posun pri tvorbe predpisov podľa neho spôsobilo to, že rozpočet na tento rok sa prijal až ku koncu vlaňajška.

„Bez finálnych čísel a schválenia jednotlivých krokov nie je možné tento dokument pripraviť,“ podotklo. Tvorba je podľa neho časovo náročnejšia aj preto, že materiál bude rozsiahlejší a bude obsahovať aj informácie, ktoré sú štandardne v hlavnej knihe rozpočtu verejnej správy.