Dvojročný chlapec z Británie dosiahol obdivuhodný rekord. S rodičmi sa „vyšplhal“ do základného tábora Mount Everestu

Dvojročný chlapec z Británie Carter Dallas sa „vyšplhal“ do základného tábora najvyššieho vrchu sveta Mount Everest. Carter sa tak stal najmladším človekom, ktorý kedy dosiahol bod vrchu vo výške 6 065 metrov nad morom, informuje o tom Daily Mail.

„Carter to zvládal lepšie ako ja a jeho mama,“ povedal otec chlapca. Carterovi pred základným táborom odobrali zdravotníci vzorku krvi, podľa ktorej mal lepšie výsledky ako jeho rodičia.

Na cestu boli dobre pripravení vďaka pravidelným dýchacím cvičeniam a otužovaniu. Pred Carterom dosiahlo podobný rekord štvorročné dieťa z Českej republiky.

