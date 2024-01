Maďarsko môže prísť o všetky eurofondy. Uniknutý tajný dokument informuje o plánoch Európskej únie

Európska únia má s Maďarskom jasný plán.

Ak Viktor Orbán bude na summite 1. februára vetovať pomoc Ukrajine, Európska únia chce Maďarsku zastaviť posielanie eurofondov. V pláne súčasne má oslabiť pozíciu Maďarska na zahraničnom trhu, píše sa v uniknutom dokumente, ktorý zverejnil Financial Times.

„V prípade, že 1. februára nedôjde k dohode, ostatní vrcholní predstavitelia vlád by verejne vyhlásili, že vzhľadom na nekonštruktívne správanie maďarského premiéra si nedokážu predstaviť, že by peniaze z európskych fondov putovali do Maďarska,“ napísali v dokumente.

Brusel v dokumente píše, že v prípade, ak Maďarsko nepristúpi k dohode, môže sa stať, že zahraničné firmy stratia záujem o akékoľvek investície v krajine.

Európska únia chce podľa dokumentu týmto krokom oslabiť maďarskú menu a zvýšiť náklady Maďarska. Brusel sa bráni tým, že ide o „poznámky pod čiarou“, Maďarsko hovorí o vydieraní a sľubuje, že napriek tlaku neustúpi.