V európskom meste chcú vyššie poplatky pre vodičov SUV. Vo februári o tom budú rozhodovať v referende

Vedenie mesta chce SUV vozidlá z mesta vytlačiť.

V Paríži budú obyvatelia hlasovať o tom, aby sa zvýšili poplatky za parkovanie pre vodičov SUV a väčších áut. Parížska starostka chce autá vytlačiť z mesta a obmedziť emisie. Pokiaľ by návrh v referende prešiel, začal by platiť už na jar tohto roka, informuje The Guardian.

V prípade, že 4. februára Parížania odhlasujú plánované poplatky, vodiča SUV bude stáť parkovanie na hodinu v centre mesta 18 eur a v ostatných častiach 12 eur za hodinu. Nové ceny by sa týkali áut s hmotnosťou nad 1,6 tony so spaľovacím motorom a nad 2 tony pre elektromobily. Nový cenník by sa netýkal rezidentov mesta.

Vedenie mesta chce, aby návštevníci použili na prepravu iné dopravné prostriedky

Paríž chce, aby návštevníci, ktorí vlastnia tieto autá, použili iné alternatívy. „Ide o vyslanie silného signálu tým, ktorí šoférujú tieto obrovské autá – alebo to chcú –, že ich to v budúcnosti bude stáť viac. Pozývame ich, aby použili iné dopravné prostriedky, existujú alternatívy,“ povedal zástupca primátorky mesta David Belliard.