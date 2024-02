Zamestnanci petržalského úradu musia počas home officeu nahlasovať svoju GPS polohu. Starosta Hrčka v tom problém nevidí

Podľa kontrolórky môže vedeniu hroziť pokuta.

Starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka vyžaduje, aby sa za zamestnanci počas práce z domu lokalizovali pomocou GPS. Podľa miestnej kontrolórky Diany Chovancovej na to však nemá oprávnenie, informuje o tom SME.

Zamestnanci na home officee musia prostredníctvom mobilu poskytnúť svoju polohu na stránke dochádzkového systému. Tento proces musia zopakovať aj pri ukončení práce. V prípade, že sa nenachádzajú na adrese trvalého bydliska, zmenu nahlasujú zamestnávateľovi.

„Zodpovednosť má štatutár, ktorý rozhoduje, teda ja. Ja trvám na tom, že to ostane tak, ako to je,“ uviedol starosta Hrčka. Ten uvádza, že do zadávania polohy nikoho nenúti. „Kto to nechce rešpektovať, nemusí ísť na home office a stačí, keď príde fyzicky do práce,“ dodal.

Hrozí im pokuta

Vedeniu hrozí podľa kontrolórky Diany Chovancovej pokuta. „Mestská časť musí na spracúvanie lokalizačného údaja disponovať primeraným právnym základom v súlade s GDPR, ktoré vymedzuje podmienky, za ktorých je spracúvanie zákonné,“ uviedla.

„Mestská časť Bratislava-Petržalka zatiaľ nemala dôvod podávať podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov, pretože zo správy vyplynuli zistenia, ku ktorým povinná osoba, teda miestny úrad, príjme nápravné opatrenia,“ informovala.