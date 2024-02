Držiteľ svetového rekordu v maratóne Kelvin Kiptum zomrel pri tragickej nehode

Držiteľ svetového rekordu v maratóne Kelvin Kiptum (24) zomrel pri dopravnej nehode. Nešťastná tragédia sa udiala na ceste v západnej Keni. O život prišiel aj jeho tréner Gervaisa Hakizimana, informuje o tom BBC.

Kelvin Kiptum patril medzi novú skupinu kenských atlétov. V októbri minulého roka zabehol maratón v rekordnom čase dve hodiny a 35 sekúnd.

„V mene celej World Athletics posielam naše najhlbšie kondolencie rodinám, priateľom, tímovým kolegom a celej Keni. Neuveriteľný športovec, ktorý zanechal neuveriteľný odkaz. Bude nám veľmi chýbať,“ napísal v stanovisku prezident atletickej organizácie World Athletics Sebastian Coe.

Marathon world record holder Kelvin Kiptum, 24, dies in a road accident, Kenya athletics official tells the BBC https://t.co/Mvab9WPx9B