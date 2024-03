Vodič v Poľsku v plnej rýchlosti vrazil do ľudí na priechode pre chodcov. Najmenej 19 ľudí je zranených, z miesta ušiel

Až 12 ľudí je vážne zranených a dvaja sú v kritickom stave.

V poľskom meste Štetín došlo k tragickej nehode. Auto vrazilo do ľudí, ktorí práve prechádzali cez priechod pre chodcov. Minimálne 19 ľudí je zranených, informuje web Wyborcza Szczecin. Vodič z miesta činu ušiel.

Až 12 ľudí je vážne zranených a dvaja sú v kritickom stave. Vodič, ktorý po nehode ušiel, prešiel do protismeru a čelne narazil do iného vozidla. Do nich následne narazili tri ďalšie autá, ktoré nestihli včas dobrzdiť. Policajtom sa 33-ročného muža podarilo zaistiť.

K nehode došlo v piatok popoludní okolo 15.30 h. „Zrazení ľudia leteli niekoľko metrov vo vzduchu,“ opísal incident jeden zo svedkov. Na mieste nehody zasahovali všetky záchranné zložky.