Nevieš, koho máš v prezidentských voľbách voliť? Táto volebná kalkulačka ti pomôže s rozhodovaním

Na výber máš z dvoch modelov volebných kalkulačiek.

Slovensko čaká už túto sobotu 23. marca prvé kolo prezidentských volieb. Ak ešte stále nevieš, koho budeš voliť, k dispozícii máš volebnú kalkulačku. Tá by mala voličom vďaka sérii niekoľkých otázok proces rozhodovania uľahčiť.

Slováci majú na výber dva modely volebných kalkulačiek. Oba sú určené pre všetkých voličov, avšak jedna volebná kalkulačka je špecificky určená „pre mladých“. Tá má oproti klasickému modelu menej otázok a líši aj čas jej vyplnenia. Zatiaľ čo klasický model kalkulačky má 42 otázok a jeho vyplnenie zaberie približne 10 minút, „kalkulačka pre mladých“ obsahuje 25 otázok a vyplniť ju trvá okolo 5 minút.

Aké otázky obsahujú volebné kalkulačky?

Prvá volebná kalkulačka ti napríklad kladie otázky zamerané na zahraničné vzťahy Slovenska, dane, registrované partnerstvá, vystúpenie alebo nevystúpenie z NATO, novelu Trestného zákona či na rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry.

Druhá volebná kalkulačka „pre mladých“ sa ťa spýta na to, či by mal byť prezident protiváhou vláde alebo či by mala byť podľa teba Ukrajina členom Európskej únie. Kalkulačka obsahuje aj otázky, ktoré riešia témy klimatickej krízy, finančnú odluku cirkvi od štátu, interrupcie či digitalizáciu.