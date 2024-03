Český magazín označili Fica za „slovenskú predajnú nevestu“. Ostro kritizuje jeho proruskú zahraničnú politiku

Šéfredaktor magazínu Martin Bartkovský v texte kritizuje zahraničnú politiku vlády Roberta Fica v kontexte vojny na Ukrajine.

Český týždenník Reflex zverejnil na titulnej strane upravený portrét Roberta Fica. Slovenského premiéra magazín označil za „predajnú nevestu“.





Reflex prostredníctvom satirického zobrazenia Fica poukazuje na odklon slovenskej vlády od politiky Západu a zjavný príklon k Východu. V komentári šéfredaktor Reflexu Martin Bartkovský píše kriticky o Ficovi a jeho „patetických rečiach o suverénnej zahraničnej politike“.

Bartovský napísal, že Fico to „suverénnou zahraničnou politikou“ síce rozohral na všetky strany, no podľa jeho názoru v skutočnosti ide o „čoraz hlbšie zaliezanie do huňatého ruského kožucha, z ktorého sa ťažko vylieza“.

Na začiatku marca Česko v reakcii na smerovanie zahraničnej politiky Slovenska a jeho vzťahu k Rusku ukončilo medzivládne konzultácie so Slovenskom. Premiér Petr Fiala uviedol, že medzi českou a slovenskou vládou existujú výrazné názorové rozdiely v zásadných zahraničnopolitických oblastiach, akou je napríklad aj vojna na Ukrajine. „Ak sa Slovensko snaží o diplomaciu na obidve strany, skúsenosť je taká, že väčšinou zostanete na jednej strane,“ uviedol český minister zahraničných vecí Jan Lipavský.