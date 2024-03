Vláda premýšľa nad veľkými dôchodkovými zmenami. Týkať sa budú aj zastropovania veku odchodu do dôchodku

Erik Tomáš tvrdí, že pri opätovnom zavedení dôchodkového stropu sa môžeme inšpirovať v ČR.

Na Slovensku plánuje vláda začať veľkú odbornú diskusiu o opätovnom zavedení dôchodkového stropu. Nastaviť ju chcú v závislosti od náročnosti povolania. Inšpirovať sa pritom môžeme v Českej republike. Uviedol to v pondelok minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš po rokovaní s českým ministrom práce a sociálnych vecí Marianom Jurečkom v Bratislave.

„Musím priznať, že Česká republika nás inšpirovala nejakými časťami svojej novej dôchodkovej reformy. Na Slovensku bol za predchádzajúcej vlády zrušený dôchodkový strop, ktorý sme my predtým zaviedli, a nás teda zaujalo to, že v Českej republike sa bude zavádzať dôchodkový strop v závislosti od náročnosti povolania,“ priblížil Tomáš. Ľudia, ktorí vykonávajú najnáročnejšie práce, by tak mali odchádzať do dôchodku skôr ako ostatní.

S českým rezortným partnerom riešili viaceré praktické otázky, napríklad lehoty priznávania dôchodkov na českej a slovenskej strane. „Mnohí občania, či už ČR, alebo SR, majú kombinované dôchodky a niekedy, keď sa má priznať tá druhá časť dôchodku, ako keby to trvalo dlhšie, ako má. Pozreli sme sa na tú situáciu, vyhodnotili sme to a urobíme maximum pre to, aby sme tie lehoty čo najviac skracovali, aby časti dôchodkov z toho druhého štátu boli priznávané čo najrýchlejšie,“ zdôraznil Tomáš.