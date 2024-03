Ľudia blízki Pellegrinimu stoja za očierňujúcou kampaňou voči Korčokovi. Zastavme korupciu podáva podnet na ministerstvo vnútra

Za združením „Voľte s rozumom“, ktoré zdieľa diskreditačnú antikampaň, stojí exminister za Smer Juraj Draxler a známy Petra Pellegriniho Norbert Molnár.

Blízki ľudia Petra Pellegriniho krátko pred voľbami spustili masívnu diskreditačnú kampaň, ktorá na Facebooku očierňuje Ivana Korčoka. Kampaň prebiehala aj v čase moratória a mohla ovplyvniť výsledky 1. kola prezidentský volieb. Nadácia Zastavme korupciu preto podáva podnet na Ministerstvo vnútra SR. Za rezortom však stojí strana Petra Pellegriniho Hlas-SD.

Autori diskreditačnej kampane naznačujú, že Korčokovi sú vraj ľahostajné mŕtve deti a ženy v Pásme Gazy, tradičná rodina, smrť Jána Kuciaka aj suverenita Slovenska. Vo videách zámerne prekrúcajú alebo zamlčiavajú jeho výroky.

Na Facebooku sa objavili štyri diskreditačné videá, ktoré propagovalo občianske združenie „Voľte s rozumom“. Za združením stojí exminister za Smer Juraj Draxler a známy Petra Pellegriniho Norbert Molnár. V antikampani použili aj časť nášho rozhovoru s Ivanom Korčokom bez súhlasu Refresheru.

Transparent na ulici Prievozská (Ružinov). Zdroj: Refresher/Jakub Paulík

Diskreditačná reklama podľa Zastavme korupciu stála 6-tisíc eur a oslovila viac ako milión používateľov. „Z transparentného účtu Petra Pellegriniho nevyplýva, že by si túto inzerciu u bývalého kolegu objednal on. Draxlerovo združenie sa teda do kampane zapojilo samostatne,“ informujú. Nadácia uvádza, že podľa zákona ide o správny delikt, za ktorý hrozí pokuta 3 až 100-tisíc eur.

Za nezákonnú kampaň podávajú podnet na Ministerstvo vnútra SR, pretože ide o porušenie zákona, ktorý poukazuje na kampaň tretích strán. „Kampaňou sa pritom rozumie akákoľvek činnosť za účelom získania funkcie, za ktorú sa obvykle platí úhrada a je v prospech alebo neprospech niektorého z kandidátov,“ dodali.