Dovolenka na Slovensku zdražie. V Slovenskom raji zvyšujú poplatky pre turistov

Príroda je preťažená. Turisti si okrem využívania rebríkov v roklinách priplatia aj za ubytovaciu daň.

Turisti, ktorí sa rozhodnú navštíviť rokliny Slovenského raja, si za využívanie rebríkov priplatia. Z pôvodnej sumy 1,50 eur sa cena vyšplhá na 3 eurá pre dospelú osobu. V rokline Suchá Belá si turisti priplatia 4 eurá na osobu, informuje o tom Korzár.

Pre deti od 6 do 15 rokov a seniorov bude poplatok v hodnote 2 eurá na osobu. Zmeny začnú platiť od apríla.

Zvýšené poplatkyvyberú obce v katastri Slovenského raja, a to Hrabušice, Spišské Tomášovce, Letanovce a Smižany. „Každoročne opravujeme kovové rebríky či reťaze. Opravujeme aj technické zariadenia v Klauzách, kde sú dve veľké lávky cez Biely potok, lávku do Lesnice, vstup do Lesnice či mostíky na Čingove,“ povedal prednosta obce Smižany Miroslav Grečko.

Exkluzívne sprístupnenie

Cez roklinu Suchá Belá prejde ročne približne 100-tisíc návštevníkov. „V rokline je preťažená príroda aj technické zariadenia. Návštevnosť nie je koordinovaná, semafor nemá efekt. Videli sme v lete visieť desať ľudí na jednom rebríku, ktoré majú určitú nosnosť, a poškodzujú sa,“ uviedol starosta Hrabušíc. Pokiaľ lokalitu tento rok neodbremenia, tak ju sprístupnia ako exkluzívnu.

Turisti si priplatia aj za ubytovaciu daň. V roku 2022 ich vyšla na 70 centov na deň, minulý rok na euro a od januára je suma na dvoch eurách.