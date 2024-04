Posledný duel: Pellegrini sa podľa Korčoka obáva, že príde o voličov Harabina. Vraj preto ignoroval výročie vstupu do NATO

Posledný duel kandidátov na voľby prezidenta prebieha s niekoľkými ostrými výmenami.

V diskusii na RTVS sa v poslednom predvolebnom dueli stretli prezidentskí kandidáti Peter Pellegrini a Ivan Korčok.

Moderátorská dvojica sa na začiatku spýtala Ivana Korčoka, ako vníma tvrdenia koaličných strán, ktoré ho označili za protislovenského a stabilitu štátu ohrozujúceho kandidáta. Ivan Korčok výroky vyvrátil a skritizoval Andreja Danka za to, že ho na brífingu označil za zlo.

Pellegrini v reakcii vytkol Korčokovi, že sa neohradil voči spôsobu, akým naňho dnes útočil Igor Matovič. Korčok zdôraznil, že útoky na Pellegriniho súkromný život sa mu zdajú neakceptovateľné. Pellegrini nato dodal, že nehovoril o útokoch na jeho osobný život, ale o tom, že ho Matovič na tlačovej konferencii, na ktorej vyjadril Korčokovi podporu, označil za najväčšie zlo.

Voliči Štefana Harabina

Kandidáti na prezidenta sa v dueli navzájom kritizovali za používanie pojmu vlastenectva v kampani. Pellegrini vyčítal Korčokovi, že si prišiel ako minister uctiť Pamätník SNP v Banskej Bystrici v súkromí a ľudí tam pustili až popoludní. Korčok tvrdil, že si to presne nepamätá a zrejme to bolo pre opatrenia počas pandémie. Korčok vytkol Pellegrinimu, že sa ani neprihlásil k 20. výročiu vstupu Slovenska do NATO, pretože sa obáva, že príde o voličov Štefana Harabina.

Prezidentskí kandidáti si vyčítali aj svoje minulé pôsobenia vo funkciách. Pellegrini povedal, že Korčok nesie väčšiu zodpovednosť za súčasný stav štátu ako on. „Vytvárate strašne pokrivenú fikciu, keď hovoríte, že som bol 30 rokov v politike,“ odpovedal Korčok Pellegrinimu. Vysvetlil, že Slovensku slúžil v diplomatickej službe a nie v politickej. Keď slúžil vo vládach, či už Roberta Fica, alebo Pellegriniho, nemal žiadne politické zadanie, vyhlásil.

Vojna na Ukrajine

Moderátorská dvojica otvorila aj veľkú tému vojny na Ukrajine. Pellegrini hovoril o tom, že je „kandidát mieru” a že je za zastavenie zabíjania. Zároveň povedal, že sa v tomto kontexte zhoduje s víziami Štefana Harabina. „Prečo sa bojíte povedať, že to, čo hovorí pán Harabin, je nebezpečné pre krajinu?“ spýtal sa Korčok svojho protikandidáta.

Pellegrini ďalej dodal, že v prípade napadnutia niektorej krajiny Aliancie by slovenskí vojaci nemali čím bojovať. Korčok jeho slovám odporoval a uviedol, že „Slovensko nie je čiernym pasažierom NATO“.