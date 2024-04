Mladá Holanďanka sa pre nevyliečiteľné psychické problémy rozhodla ukončiť život. Eutanáziu podstúpi po boku milovaných

Holanďanka Zoraya ter Beek sa rozhodla, že v máji pre vážne ťažkosti s depresiou, autizmom a hraničnou poruchou osobnosti podstúpi eutanáziu. Podľa lekárov neexistujú žiadne liečebné metódy, ktoré by jej pomohli, informuje o tom ndtv.com.

Ter Beek podstúpi procedúru doma. Lekár jej podá sedatívum a následne lieky na zastavenie srdca. Po jej boku bude do posledných chvíľ partner. Po eutanázii ju spopolnia a „vysypú“ na určenom mieste v lese.

V Holandsku je eutanázia legálna od roku 2001. Podľa niektorých odborníkov vie tento spôsob ukončenia života pomôcť pri problémoch ako má Zoraya a iných neliečiteľných chorobách. Iní s takouto formou ukončenia života nesúhlasia. Tvrdia, že zdravotníci sa pri liečbe duševných chorôb príliš ľahko „vzdávajú“.

Zoraya ter Beek is one of a growing number of people across the West choosing to end their lives rather than live in pain. Pain that in many cases can be treated.



In 2022, euthanasia comprised 5% of deaths in the Netherlands. Read @rupasubramanya’s investigation:… pic.twitter.com/YHh2Sk6DbN