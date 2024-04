Odchod do predčasného dôchodku na Slovensku sa úplne zmení. Poslanci schválili prísnejšie pravidlá

Záujemcovia o predčasný dôchodok podľa starých pravidiel musia podať žiadosť najneskôr do 14. mája.

Odchodu do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch podľa starých podmienok je, zdá sa, koniec. Penzisti narodení v roku 1960 budú môcť odísť do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. V prípade ďalších ročníkov sa však bude odpracované obdobie navyšovať o 2 mesiace. Občania narodení v roku 1966 tak budú musieť odrobiť 41 rokov.

Poslanci Národnej rady SR rozhodli, že za každý začatý mesiac do odchodu do riadneho dôchodku sa bude po novom výška predčasnej penzie krátiť o 0,5 percenta. Za jeden rok tak suma dôchodku klesne o 6,5 %.

Podmienkou odchodu do predčasného dôchodku je platenie dôchodkového poistenia po dobu najmenej 15 rokov. O predčasný dôchodok však zamestnanci môžu požiadať najskôr dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku.

Zamestnanci majú stále možnosť odchodu do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. Do tohto obdobia sa im však nezarátava obdobie štúdia, nezamestnanosti ani školenia. Zároveň nemajú možnosť doplatiť si poistné za obdobie štúdia. Aj v tomto prípade sa im znižuje výška penzie, a to o 0,3 % za každý mesiac do riadneho dôchodku.

Záujemcovia o predčasný dôchodok podľa starých pravidiel oň musia požiadať najneskôr do 14. mája. Je teda viac než pravdepodobné, že Sociálnu poisťovňu v najbližších týždňoch čaká nápor žiadateľov. Valorizácia dôchodkov a výhodné podmienky vlani spôsobili obrovský záujem, Sociálna poisťovňa vtedy evidovala až 46 954 žiadostí.

Nesmú zarobiť viac ako 2 400 eur ročne

Ďalšou podmienkou predčasného dôchodku je, že žiadateľ o predčasnú penziu nemôže byť zamestnaný, nemôže podnikať a po priznaní predčasného dôchodku môže pracovať iba na dohodu a ročne zarobiť najviac 2 400 eur. V prípade vyššieho zárobku mu poisťovňa predčasný dôchodok prestane vyplácať.

Sociálna poisťovňa predčasnú penziu schválili iba v prípade, že bude vyššia ako 1,6-násobok životného minima, teda 430,30 eura.