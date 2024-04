Daň z nehnuteľnosti sa v Tatrách zrejme rapídne zvýši. Mala by byť dokonca vyššia ako v centre Bratislavy

Pokiaľ mestskí poslanci odsúhlasia navrhované zmeny, nové pravidlá nadobudnú účinnosť od 1. januára budúceho roka.

Mestskí poslanci mesta Vysoké Tatry plánujú zvyšovať dane z nehnuteľností. Nové nariadenie sa bude vzťahovať na výšku dane za pozemky, byty a stavby v meste. Mesto chce zvyšovaním daní udržať vysoký štandard komunálnych služieb, ale aj pokryť náklady samosprávy, informujú Aktuality.sk.

Mesto navrhuje v niektorých prípadoch zvýšenie aj o tisíc percent v porovnaní s aktuálnou platnou sadzbou. Nová daň by mohla výškou prekonať aj poplatky v bratislavskom Starom Meste, kde sa suma pohybuje vo výške 5,25 eura za štvorcový meter. V Tatrách by to po novom mohlo byť až 7 eur na štvorcový meter.

Čelia kritike

Zmeny kritizujú najmä hotelieri a podnikatelia v cestovnom ruchu. Podľa Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry je zvyšovanie daní neakceptovateľné a podnikateľom môže uškodiť. Ako kompromis navrhli mestu zvýšenie dane od 25 do 50 percent či odvíjanie poplatku od lukratívnosti lokality.

„Podnikateľom sa predmetné dane zvyšujú z roka na rok. Je pravda, že sa predmetná daň z nehnuteľnosti dlhšie obdobie nezvyšovala, avšak zvyšovali sa iné dane, ktoré mali dosah a aj budú mať v budúcnosti dosah na podnikateľské prostredie vo Vysokých Tatrách,“ uviedol predseda predstavenstva združenia Matej Matejka.

O zmenách hlasujú poslanci vo štvrtok 25. apríla. Pokiaľ zmeny odsúhlasia, tak nové pravidlá nadobudnú účinnosť od 1. januára budúceho roka.