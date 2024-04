NATO nám nemusí stačiť. Francúzsko navrhuje „druhú životnú poistku“ pre Európu

Šéf francúzskej diplomacie vyzýva na posilnenie spolupráce v oblasti európskej obrany.

Francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné zastáva názor, že silnejšia európska spolupráca v oblasti obrany by popri Aliancii fungovala ako druhá životná poistka. Séjourné to uviedol v rozhovore pre nemecký denník Die Welt.

Séjourné sa v rozhovore vyslovil za väčšiu štandardizáciu zbraňových systémov na európskej úrovni, ktorá by mala všetkým štátom umožniť bezproblémové používanie vojenského materiálu.

„Bol by to dôležitý krok na posilnenie európskeho piliera NATO,“ povedal šéf francúzskej diplomacie a dodal: „Popri NATO musíme uzavrieť druhú životnú poistku.“ Francúzsky minister si zároveň myslí, že rozvoj európskeho obranného priemyslu by nemal byť náhradou, ale doplnkom NATO.

Európa si musí rozvinúť vlastnú suverenitu

Obavy o záväzok Spojených štátov k Aliancii v prípade znovuzvolenia Donalda Trumpa za prezidenta USA vyvolávajú diskusie o vojenskej pripravenosti Európy. Séjourné si myslí, že Washington by zostal silným partnerom v obrane, ale Európa by si potrebovala rozvinúť svoju vlastnú suverenitu a strategickú autonómiu.

Séjourné v rozhovore pre Die Welt zdôraznil aj spoločnú zodpovednosť Nemecka a Francúzska ako hnacích síl európskeho rozvoja.

„Ako v každej fáze výstavby Európy, Francúzsko a Nemecko majú spoločnú zodpovednosť za stanovenie cieľov a rýchle a rozhodné konanie,“ povedal Séjourné a poukázal na úspešnú realizáciu ambicióznych projektov, ako je napríklad európsky plán obnovy.