Z TA3 odchádza šéfka komunikácie. Pracovať bude pre vládu Roberta Fica

Do kancelárie Petra Kmeca nastúpi v najbližších dňoch.

Pre podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca bude pracovať dlhoročná šéfka komunikácie a strategického rozvoja TA3 Oľga Dúbravská. Tá vo svojej funkcii v televízii skončila a do kancelárie podpredsedu vlády nastúpi v najbližších dňoch, informuje portál Omediach.com.

„S televíziou TA3 sa mi lúči ťažko, pretože to bola takmer 4 roky spolupráca so skvelými ľuďmi, ale na druhej strane verím, že rovnako skvelý tím ma čaká aj na novom pôsobisku pod vedením Petra Kmeca. Práve on je tou osobou, ktorú vnímam veľmi pozitívne a teším sa na spoluprácu s úradom pod jeho vedením,“ povedala pre portál Dúbravská.

Pre Kmeca má pracovať na pozícii riaditeľky odboru komunikácie a aplikácie behaviorálnych princípov. „Áno, prijala som túto ponuku, ktorú vnímam ako kontinuálne pokračovanie svojej profesijnej kariéry v oblasti komunikácie, s ktorou mám bohaté skúsenosti v riadiacich pozíciách vo viacerých médiách,“ vysvetlila.

Pre stranu Hlas-SD a pre Petra Pellegriniho už niekoľko rokov pracuje Marián Bednár. Manžel riaditeľky centra spravodajstva a publicistiky a konateľky TA3 Zuzany Martinákovej je aktuálne poslaneckým asistentom Petra Kalivodu z Hlasu-SD.