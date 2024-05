Ruskí hackeri sa dostali do vysielania ukrajinských televízií. Pri príležitosti Dňa víťazstva divákom pustili vojenskú prehliadku

Ruským hackerom sa podarilo dostať do vysielania ukrajinských televízií a lotyšského televízneho operátora zábery z vojenskej prehliadky na moskovskom Červenom námestí pri príležitosti Dňa víťazstva.



Zábery z vojenskej prehliadky v Moskve sa objavili vo vysielaní ukrajinských televízií Inter, Dim, Apostrophe TV a mediálnej skupiny Starlight Media, informovala vo štvrtok spoločnosť Detector Media.



V Lotyšsku hackerský útok zasiahol internetového a televízneho operátora Balticom, potvrdil šéf lotyšského mediálneho regulačného úradu Ivars Abolins.



Rusko 9. mája oslavuje Deň víťazstva nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne. Moskva pri tejto príležitosti tradične organizuje vojenskú prehliadku, pričom tohtoročná bola tretia od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022.



Ukrajina v čase vojny zakázala na svojom území vysielanie ruských televíznych staníc. Podľa spoločnosti Detector Media bolo prvé narušenie vysielania ukrajinských televízií zaznamenané na začiatku vojenskej prehliadky v Moskve. Ukrajinské a lotyšské úrady spustili v tejto veci vyšetrovanie.

Ukrainian and Russian TV channels came under attack from hackers during the Victory Day parade on Red Square.



In Russia, hackers broke into the network of provider Ufanet, which broadcasts channels in Bashkiria and the Orenburg region; SmartTV users in the Omsk and Irkutsk… pic.twitter.com/4rhmBDPP2Q