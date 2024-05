Ochranka Roberta Fica „fatálne zlyhala“, povedal Štefan Hamran. Zaskočilo ho, čo po atentáte spravila

Štefan Hamran tvrdí, že ochranka premiéra zlyhala na celej čiare.

Policajný exprezident Štefan Hamran tvrdí, že ochranka premiéra Roberta Fica „fatálne zlyhala“. Pre Denník N uviedol, že ho zaskočilo, ako chaoticky pobehovali jeho ochrankári.

„Mali okamžite naložiť premiéra do auta a hneď s ním odchádzať preč. V tej chvíli totiž neviete, či nie je útočníkov viac. Chránenú osobu potrebujete čo najskôr dostať do bezpečia. Ak sa nemýlim, pán Fico pred pár týždňami sám hovoril o hrozbách, že by niekto mohol strieľať na politikov. Pýtam sa, ako tieto hrozby boli analyzované, kto ich vyhodnocoval?“ vyjadril sa v rozhovore.

