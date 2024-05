Čo dnes povedal Fico Pellegrinimu: Pamätá si celú udalosť, bol prekvapený, ako sa to zomlelo

Zvolený prezident Peter Pellegrini stretnutie opísal v televízii TA3.

Peter Pellegrini dnes navštívil predsedu vlády Roberta Fica v nemocnici v Banskej Bystrici. Na tlačovom brífingu po krátkom niekoľkominútovom stretnutí ešte nehovoril o detailoch, potvrdil však, že išlo o veľmi osobný a ľudský rozhovor. Večer v televízii TA3 ozrejmil viac podrobností. „Vyjadril som mu podporu, bol to veľmi ľudský rozhovor. On mi hovoril‚ čo sa to stalo a ako rýchlo sa to stalo, a ja som mu, samozrejme, vyjadril podporu a odkaz od všetkých,“ povedal pre TA3 šéf strany Hlas.

„On si to pamätá, bol úplne prekvapený, ako sa to mohlo stať a ako sa to zomlelo, nemá šok, ako to telo niekedy obranne spraví a vymaže časť udalosti. Bol po celý čas až do prevozu do Banskej Bystrice pri vedomí,“ povedal Pellegrini.

Premiér si podľa neho pamätá aj detaily od streľby až po cestu vrtuľníkom a presun do nemocnice. Podľa Pellegriniho teraz prichádza najnáročnejšia časť celého procesu, keď sa ukáže, či sa Robert Fico dokáže zotaviť.

Pellegrini tvrdí, že nateraz je prvoradé upokojiť spoločnosť, neskôr však bude nevyhnutné celú situáciu veľmi podrobne zanalyzovať a nájsť všetky príčiny, prečo situácia vyústila až do atentátu na predsedu vlády.