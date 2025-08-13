Firma nedokázala čeliť prudkému poklesu objednávok a začiatkom marca podala návrh na konkurz.
Po viac než troch desaťročiach ukončuje činnosť ďalšia známa slovenská firma. Spoločnosť Výťahy Zeva z Bratislavy, ktorá 33 rokov zabezpečovala výťahy pre bytové domy, hotely, ambasády či banky, skončila pre výrazný pokles objednávok a vyhlásenie bankrotu, informoval o tom Denník E.
Začiatkom marca spoločnosť podala návrh na konkurz sama na seba. Mestský súd Bratislava III následne začiatkom apríla začal konkurzné konanie a len nedávno oficiálne vyhlásil konkurz.
Podľa informácií Denníka E spoločnosť ešte donedávna zamestnávala približne 30 ľudí. K jej pádu prispel výrazný pokles dopytu. „Trh sa jednoducho zrútil, narobili sme si dlhy a už sme v tom nemohli pokračovať,“ povedal pre portál bývalý zamestnanec firmy.