Výber domáceho maznáčika je nepochybne radostná udalosť. Pri výbere by si však mal zvážiť nielen vzhľad psíka, ale aj jeho osobnosť.
Na pomoc pri správnom výbere ti prinášame zoznam od spoločnosti Touch, ktorá na základe troch nezávislých zdrojov zostavila rebríček dvanástich najagresívnejších psích plemien vôbec. Samozrejme, pri psoch nezáleží len na konkrétnych plemenách, niektoré môžu byť prirodzene agresívne aj bez predispozícií. Sú však aj také, ktoré prirodzene vyžadujú viac výcviku, starostlivosti a pozornosti.
12. Československý vlčiak
Silný ochranársky inštinkt má za následok, že vlčiak k sebe nepustí cudzie osoby. Prejavuje sa u neho aj inštinkt lovca a môže byť nepredvídateľný, najmä v blízkosti menších plemien.
11. Cane Corso
Predkovia týchto krásavcov boli kedysi využívaní v rímskych vojnách. Takže, ak pre nich majiteľ nemá dostatok priestoru a žijú v stiesnených podmienkach, môžu prejaviť svoju vrodenú agresivitu.
10. Bulteriér
Bulteriéry sú známe svojím svalnatým telom a vernosťou, ale ak ich cvičia neskúsení psíčkari, môžu byť aj poriadne agresívne.