Anna-Marie Hanzlíková
dnes 8. augusta 2025 o 6:43
Čas čítania 1:59

Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik

Kategória:
Zahraničie
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Zdroj: Pexels/Alexas Fotos

Výber domáceho maznáčika je nepochybne radostná udalosť. Pri výbere by si však mal zvážiť nielen vzhľad psíka, ale aj jeho osobnosť.

Na pomoc pri správnom výbere ti prinášame zoznam od spoločnosti Touch, ktorá na základe troch nezávislých zdrojov zostavila rebríček dvanástich najagresívnejších psích plemien vôbec. Samozrejme, pri psoch nezáleží len na konkrétnych plemenách, niektoré môžu byť prirodzene agresívne aj bez predispozícií. Sú však aj také, ktoré prirodzene vyžadujú viac výcviku, starostlivosti a pozornosti.

Treba dodať, že výskyt plemena v tomto zozname automaticky neznamená, že každý takýto pes je zlý alebo agresívny. Ide výlučne o upozornenie na plemená, u ktorých je najväčšia pravdepodobnosť problémov, a preto je dôležité pred kúpou či adopciou takéhoto psa dobre zvážiť, či je majiteľ plne pripravený sa o náročnú povahu postarať.

12. Československý vlčiak

Silný ochranársky inštinkt má za následok, že vlčiak k sebe nepustí cudzie osoby. Prejavuje sa u neho aj inštinkt lovca a môže byť nepredvídateľný, najmä v blízkosti menších plemien.

11. Cane Corso

Predkovia týchto krásavcov boli kedysi využívaní v rímskych vojnách. Takže, ak pre nich majiteľ nemá dostatok priestoru a žijú v stiesnených podmienkach, môžu prejaviť svoju vrodenú agresivitu.

10. Bulteriér

Bulteriéry sú známe svojím svalnatým telom a vernosťou, ale ak ich cvičia neskúsení psíčkari, môžu byť aj poriadne agresívne.

Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 4
Správy z domova
Anna-Marie Hanzlíková
Anna-Marie Hanzlíková
Junior Reporter
Náhľadový obrázok: Pexels/Alexas Fotos
